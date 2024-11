Secoloditalia.it - Ue, crolla il fortino dei socialisti spagnoli: pronti a votare Fitto in cambio di una poltrona per loro…

Leggi su Secoloditalia.it

C’è una piccola svolta sul fronte delle nomine europee per la Commissione Von der Leyen. Iaprono alla nomina di Raffaelea commissario Ue, indello sblocco di quella delle vicepremier spagnola Teresa Ribera, osteggiata dal Partito Popolare. Lo segnalano fonti governative al quotidiano spagnolo online elDiario.es. “L‘Ue non può inabissarsi nella instabilità con veti incrociali di corta visione. Per proteggere l’Europa, per responsabilità, è imprescindibile una Commissione che vada avanti, che non dipenda dalle manovre di Trump e dall’estrema destra”, spiegano le fonti. Cosa non si fa per una.Ue,e Ppe si sfidano sue RiberaPeter Liese, eurodeputato del Ppe e coordinatore del gruppo in commissione Ambiente, tra quelle competenti ala candidata spagnola Teresa Ribera, ha le idee chiare e frena i