Biccy.it - Spolverato esagera su Helena e Javier: “Instabile. Li voglio far fuori da qui”

Leggi su Biccy.it

Non accenna a placarsi la protesta social contro Lorenzo, da più di 48 ore l’hashtag ‘Lorenzo’ è in tendenza ai primi posti su Twitter e il gieffino non fa nulla per disinnescare questa rivolta, anzi. Da quandosi è avvicinata a, il modello milanese sta andando da tutti i gieffini ad insinuare dubbi sulla Prestes e Martinez, che etichetta come “lupi” e “falsi”. Ieri nottesi è appartato con Stefano Tediosi e gli ha confidato di voler “fared(che considera). Ovviamente queste parole di Lorenzo sono state benzina sul fuoco delle polemiche sul suo conto.lorenzo: “lafarperché mi ha preso per il cul0 per tutto questo tempo”NO SCUSATE LEI A LUI? EVIDENTEMENTE STO VEDENDO UN’ALTRA EDIZIONE IO PERCHÉ ALTRIMENTI NON SI SPIEGA #grandefratello #javi7 #lorenzo pic.