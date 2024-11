Ilveggente.it - Sinner, vincere le Finals non basta: non c’è più speranza

Leggi su Ilveggente.it

, la vittoria a Torino non è servita a nulla: la questione resta in sospeso.Al suo ultimo successo era lì, in tribuna, pronta a spellarsi le mani per il suo campione del cuore. Ed era accaduto qualcosa di totalmente inaspettato quando Jannik, che aveva appena vinto il suo secondo titolo del Grande Slam, si era avvicinato al suo box, nel quale sedeva anche la fidanzata, ossia la collega russa Anna Kalinskaya.lenon: non c’è più(LaPresse) – Ilveggente.itAl tiepido abbraccio tra i due aveva subito fatto seguito un bacio. Anzi, IL bacio, considerando che nessuno si sarebbe mai e poi mai aspettato un tale slancio da parte del numero 1 del mondo. Che in effetti era stato, fino a quel momento, parecchio riservato. Non si sarebbe mai lasciato andare ad un gesto del genere con la precedente ragazza, Maria Braccini, ma è stato evidente sin dal principio che intendesse comportarsi in maniera diversa, con la nuova fiamma.