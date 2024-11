Gaeta.it - Scuole promotrici di salute: nuovo programma della Asl di Avellino per il benessere degli studenti

Facebook WhatsAppTwitter Un’iniziativa significativa prende forma nella provincia di, dove la Asl ha messo a punto ildi“. Scopo di questo progetto è integrare la promozioneall’interno delle, coinvolgendo non solo gli, ma anche docenti, personale non docente e dirigenti. Domani, nel suggestivo complesso del Carcere Borbonico, verrà presentato il piano, che si inserisce all’interno delle strategie del Piano regionale di prevenzione.Obiettivi delIldi” mira a formare un modello educativo incentrato sullae il. Questo progetto prevede l’inserimento di attività e iniziative specifiche all’interno dei programmi scolastici. L’obiettivo è trasformare lein spazi non solo educativi, ma anche in luoghi di promozione delpsico-fisicoindividui.