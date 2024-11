Lanotiziagiornale.it - Scivolone sulle violenze sessuali, per Valditara aumentano a causa dell’immigrazione

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Da una parte legare i femminicidi all’immigrazione, dall’altro dire che la lotta contro il patriarcato è di fatto “ideologia”. Ma c’è di più, perché il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, riesce a esprimere questi due concetti in un contesto quantomeno inadeguato, considerando che si trattava della presentazione della fondazione dedicata a Giulia Cecchettin, uccisa dal fidanzato un anno fa, e lanciata per contrastare e prevenire la violenza di genere.Insomma,– nonostante qualche tentativo di spiegare le sue parole non del tutto riuscito – è stato capace di far arrabbiare tutti, dall’opposizione a chi questa fondazione l’ha lanciata, ovvero il padre di Giulia, Gino Cecchettin. Che è comunque riuscito a evitare la polemica rispondendo al ministro: “Diciamo che ci sono dei valori condivisi e altri sui quali dovremo confrontarci”, dice riferendosi proprio alle parole di