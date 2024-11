Ilrestodelcarlino.it - Regolamento di conti tra tunisini ed egiziani, quattro arresti

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 18 novembre 2024 - E’ terminato stamattina, con l'esecuzione di, il “conflitto” tra le bande died, che da tempo semina panico in città con i ripetuti episodi in stile “di” per accaparrarsi la piazza dello spaccio in centro storico. La Polizia di Stato ha infatti portato a termine una lunga attività anticrimine nel territorio fanese denominata “Cartagine”, traendo in arresto 4.L’operazione ha avuto origine dall’analisi delle attività di controllo del territorio e dalle conseguenti azioni investigative svolte dal Commissariato di Fano relativamente allo spaccio di sostanze stupefacenti operato da gruppi di nordafricani nel centro storico di Fano. In particolare, gli agenti diretti dal vice questore Stefano Seretti hanno focalizzato la loro attenzione su due diversi gruppi, uno di origine tunisina e l’altro egiziana, tra loro antagonisti, attivi nello spaccio di droga.