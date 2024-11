Quotidiano.net - Regolamentazione delle attività digitali: un freno all’innovazione?

IL RAPPORTO DRAGHI propone diverse misure di politica industriale che mirano a ridurre il crescente divario di crescita della produttività fra Europa e Stati Uniti. Il dibattito su questo tema è quanto mai attuale alla luce del rallentamento dell’economia tedesca e del risultatoelezioni presidenziali negli Stati Uniti. La letteratura economica ha da tempo individuato l’esistenza di un paradosso europeo che vede il Vecchio Continente ricoprire una posizione di primissimo piano in termini di produzione scientifica mentre dimostraforti difficoltà a tradurre la ricerca scientifica in ricerca applicata ed innovazioni nel tessuto economico europeo. A questo scenario il Rapporto Draghi aggiunge che in settori, ed in particolare l’Intelligenza Artificiale, l’Europa sembra essere indietro sia sul piano della ricerca applicata che di base.