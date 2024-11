Lettera43.it - Proietti presidente: «Viva l’Umbria che è tornata in mano agli umbri»

Stefaniaè arrivata nella sede del suo comitato elettorale a Perugia per festeggiare la vittoria alle regionali ina. La neo-, acclamata dai presenti, ha esordito con un «che èin». Poi ha affermato: «Grazie a tutti coloro che hanno voluto realizzare questo sogno. Tutti i leader dei partiti della coalizione mi hanno chiamato, sono con noi e sono stati con noi in mezzo alla gente. Grazie anche alladel Consiglio Meloni per gli auguri. Non è una vittoria di Stefaniama dei cittadini e delle cittadine umbre, di chi ha preso inla Costituzione e non si è lasciato sopraffare dall’arroganza, dalla violenza verbale e metodi scorretti. Saremo in tutti i territori, senza nessuno escluso. Lavoreremo per la cura dell’ambiente, sviluppo economico e sostenibile, e per i nostri giovani.