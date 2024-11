Giornalettismo.com - Perché la Francia è stata esclusa da questo “test” di Google

Leggi su Giornalettismo.com

Se prima eravamo in nove a ballare l’hully gully, ora siamo in otto a ballare l’hully gully. Parafrasiamo dei celebri versi di Edoardo Vianello per raccontare ciò che è accaduto nei giorni scorsi. Stiamo parlando dell’orma famoso “” diper quel che riguarda News, search e discovery di limitare all’1% degli utenti europei (circa 4,4 milioni di persone) che i risultati delle loro ricerche finissero all’interno dei quotidiani online con sede in Europa. La sperimentazione ha coinvolto otto Paesi, ma all’inizio dovevano essere nove. LEGGI ANCHE >sta pensando di rimuovere le news dal suo motore di ricerca? Come abbiamo spiegato in un precedente approfondimento – e come spiegato danel suo blog ufficiale – i Paesi coinvolti sono (erano) nove: Belgio, Croazia, Danimarca,, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna.