Ilfattoquotidiano.it - Omar Pedrini: “Mi tocca un’altra operazione al cuore, il cardiochirurgo mi ha intimato di darmi una calmata. Ora ho trovato un ‘piano B'”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si trova ad affrontare una nuova delicataal, l’ennesima in un lungo percorso di cure. “Dopo tante operazioni, a breve me ne toccherà. Ilmi hadiuna”, ha rivelato lo storico leader dei Timoria in un’intervista al Corriere della Sera. “Ilmi ha chiesto di rallentare e io houn piano B”, racconta. “Devo dire addio al rock per un po’, ma il mio modo di comunicare resta lo stesso: emozionare e condividere”. Il cantante ha infatti alle spalle un lungo percorso medico. “Ho scoperto il mio problema cardiaco 20 anni fa e ho già affrontato sette operazioni al, un piccolo record”, aveva raccontato qualche mese fa in un’intervista, aggiungendo con amarezza: “Ogni volta che salgo sul palco il mioè a rischio”.