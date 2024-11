Ilrestodelcarlino.it - "Non esistono ponti come i vostri. Neanche Venezia può vantarli"

"Idi Comacchio sono ’oggetto artistico’ e non un semplice attraversamento, ma soprattutto sono connaturati alle vie che collegano, le agguantano e le abbracciano diventandone un tutt’uno". Lo ha detto l’architetto Diego Maestri nell’incontro svoltosi, all’interno di una gremita Sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati di Comacchio intitolato "Idi Comacchio – Un unicum urbano", promosso dall’associazione culturale comacchiese "La città invisibile" che ha riscosso molto successo. La conferenza è stata introdotta da Fiorella Shane Arveda e da Federica Gentili, componenti del direttivo dell’associazione, che hanno ripreso le fila del discorso iniziato in primavera durante i precedenti convegni de "La città invisibile". Nella prima parte il relatore ha spiegato su cosa si intende per "ponte", proponendo un excursus storico dei primissimiin legno, poi in pietra arrivando fino aisospesi.