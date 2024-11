Muore 26enne dopo aver inalato la droga della risata durante la festa del suo compleanno

Leggi su Dayitalianews.com

Non solo la ragazzina di 17 anni che ha perso la vita in mattinata.anche un altro giovanissimo nelle ultime ore nel Salento. Si tratta del, Pierpaolo Morciano, che ha perso la vita mentre festeggiava il propriocon i suoi amici. Le cause del decesso del giovane, avvenuto in viaGiudecca ad Alessano nella serata di ieri, saranno chiarite dall’autopsia già disposta dalla Procura. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe accasciatoprotossido di azoto, quella che viene definita la “”, da alcuni palloncini, sotto gli occhi degli amici presenti. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, i tentativi di soccorso si sono rivelati vani.gas esilarante, aperte le indaginiIl corpo senza vita è stato trasferito presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove verranno eseguiti accertamenti medico-legali per stabilire se il decesso sia stato causato dall’assunzionesostanza, comunemente nota come “”.