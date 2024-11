Amica.it - Mocassini: sette star look autunnali da replicare in un video

Amati da it-girl come Kendall Jenner, Hailey Bieber e Katie Holmes, i sono i protagonisti della stagione. Ecco i best outfit delle celeb per abbinarli in modo originale questo autunno. Kendall Jenner ha scelto un preppy all'italiana composto da camicia a righe, gilet, gonna corta di Reformation, The Row, gioielli Mega Jewelry e occhiali Shevoke. Hailey Bieber è stata avvistata con giacca bomber in pelle, jeans Levi's 501, scarpe The Row e borsa modello Rodeo di Balenciaga mentre Barbara Palvin ha indossato una mise sensuale con bomber e con tacco di Magda Butrym, shorts a vita alta e top di Petar Petrov.