Mo Farah insegue il furgone dei ladri che gli hanno rubato lo smartphone | l’ex campione olimpico li acciuffa e se lo fa restituire

Mo, vincitore per ben 4 volte della medaglia d’oro alle Olimpiadi, è ancora in forma nonostante il ritiro. Se ne sono accorti ichetentato di rubargli il telefono nei giorni scorsi.mezzofondista inglese li ha rincorsi ed è riuscito adrli facendosiil cellulare.L’atleta di origini somale, nel corso della sua carriera, ha vinto due ori a Londra nel 2012 e due a Rio nel 2016, nei 5.000 e 10.000 metri. Uneccezionale, e un ragazzo per bene, infatti la Regina Elisabetta lo nominò Cavaliere nel 2017.si è ritirato lo scorso anno, ma evidentemente la passione per la corsa non l’ha mai persa. Mentre faceva jogging in compagnia della moglie Tania nel Surrey (contea dell’Inghilterra sud-orientale), si è lanciato all‘inseguimento di alcuniche gli avevanolo