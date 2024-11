Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito sta preparando un regalo di Natale per una sua collega e sospetto che sia innamorato di lei, non so cosa fare per scoprirlo”: lo sfogo su Reddit e le risposte lapidarie

La sezione “Am I the A*****e?” diè una di quelle più frequentate dagli utenti che vogliono dire la loro opinione sulle esperienze degli autori dei post. Il nome la dice lunga sul tenore dei racconti e stavolta la storia, diventata virale, la riporta il Daily Mail. Una 30enne rimasta anonima come da uso della piattaforma (nome u/IndigoIceQueen) ha spiegato che lei e ilstanno insieme da 10 anni e che lui, al lavoro, gestisce un team composto interamente da donne. Nel post ha raccontato che, sebbene suosia “sempre stato bravo a scegliere regali”, negli ultimi anni ha mostrato meno impegno neldoni pensati e personali. “Un compleanno mi ha regalato collane personalizzate con l’incisione dei nostri cani, ed è stato unche ho adorato. Quest’anno per il mio compleanno mi ha chiestovolessi (che odio), e alla fine ho scelto da sola una borsa e l’ho ordinata io stessa”, le sue parole.