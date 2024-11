Liberoquotidiano.it - Migranti, arrivati ad Ancona i 49 naufraghi soccorsi in acque internazionali

Sonoadi 49dalla nave Life Support di Emergency il 12 novembre nelleall'interno della zona SAR (search and rescue) maltese. Le 49 persone soccorse, tra cui sei donne e sei minori non accompagnati, provengono da Siria, Egitto e Bangladesh. Questo salvataggio rappresenta il 48° intervento della Life Support, che ha operato in 26 missioni distinte. La nave ha iniziato le operazioni di ricerca e soccorso a dicembre 2022 e ha complessivamente salvato 2.342 persone.