Malta-Andorra | le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 4 di Lega D di Nations League 2024/2025. Il risultato conta poco visto che i padroni di casa sono già certi dello spareggio promozione e gli ospiti invece già certi della permanenza nella Lega.si giocherà martedì 19 novembre 2024 alle ore 20.45: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa vogliono chiudere il girone confermando i progressi visti nel corso di questa Nations League. La Nazionale di Mazzotta, già certa dello spareggio promozione, punta a bissare il successo ottenuto contro la Moldavia nell’ultima uscita.Gli ospiti, ancora a secco di punti, cercheranno di sfruttare l’ultima opportunità per ottenere una soddisfazione, anche se sarà molto difficile per una squadra che dimostrato tutta la sua pochezza.