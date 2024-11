Ilfattoquotidiano.it - Landini: “Appello a rivolta sociale? Non è eccessivo, giusto che le persone reagiscano. Legge su autonomia? Va abrogata”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’alla“non è. Io penso che, se il livello di disuguaglianze che stiamo vivendo è tale e l’invito è di non voltarsi dall’altra parte ma di organizzarsi insieme ad altri per cambiare questa situazione. Credo che questa si chiama democrazia”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio, a margine del primo Forum delle Relazioni industriali organizzato da Confindustria e Assolombarda a Milano. “In un Paese dove ormai il 50% non va a votare perché non si sente rappresentato da nessuno e ha paura, il tema è di rivolgersi a ogni singola persona perché si metta assieme ad altri per migliorare la propria condizione, sua e del Paese”, continua, sottolineando di non aver mai visto delleche “pur lavorando sono povere” e che quindi, quando si arriva a questa situazione, “èche leper cambiare questa situazione”.