'L'anatra all'arancia', Solfrizzi e Natoli al Comunale con una commedia senza tempo

di lettura: 2 minutiUna domenica sera di risate al Teatrodi Benevento dove una coppia ben collaudata è tornata a lavorare insieme, questa volta non in uno studio televisivo, ma su tantissimi palchi teatrali in giro per l’Italia portando una brillante, conosciuta da tutti forse più per la sua versione cinematografica dove i protagonisti erano gli immortali Ugo Tognazzi e Monica Vitti.Questa volta però a dare vita alla storia di Gilberto e Lisa sono stati gli amatissimi Emilioe Carlottainsieme a tre compagni d’avventura di eguale bravura, Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo.Diretti da Claudio Greg Gregori, gli attori hanno saputo regalare tempi comici dinamici e continui, provocando esplosive risate in tutti gli spettatori. Seppur scritta alla fine degli anni sessanta dallo scozzese William Douglas Home, la trama ne ha fatto unaimmortale riadattabile ad ogni epoca e ad ogni nazione.