Gaeta.it - La fondazione social venture giordano dell’amore: innovazione e sviluppo nell’investimento a impatto

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laè un attore fondamentale nel panorama dell’impact investing in Italia. Attiva dal 2017, laha dedicato il suo operato allodi un ecosistema economico più inclusivo emente responsabile. Negli anni, ha messo in campo diverse iniziative, supportando veri e propri progetti che abbracciano vari settori, dall’arte e cultura, all’ambiente, fino alla tecnologia. Recentemente, in occasione della presentazione di GDA Impact, Cristian Chizzoli, presidente della FSVGDA, ha condiviso le realizzazioni dellae le nuove prospettive aperte dal programma di investimenti a.Il ruolo dellanell’ecosistema italianoSin dalla sua creazione, laha finanziato più di 50 iniziative, dimostrando un impegno costante verso il welfare e il supporto all’e.