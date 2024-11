Calciomercato.it - Juve, Milan e non solo: c’è già movimento su Berardi

Domenicoresta sul taccuino di tanti club in Serie A, soprattutto ora che è rientrato alla grande col Sassuolo: chi potrebbe puntarciDi lui si erano un po’ perse le tracce, ma il mercato non lo ha dimenticato. Domenicoha vissuto i mesi più difficili della sua carriera, con il bruttissimo infortunio dello scorso anno che gli ha impedito di aiutare il Sassuolo. Che alla fine è retrocesso in una stagione evidentemente segnata, soprattutto senza il suo giocatore migliore, oltre che capitano e leader. Ora il classe ’94 sta tornando a vedere la luce: il 5 ottobre il rientro in campo contro il Cittadella, a novembre le prime due gare da titolare. E non è assolutamente un caso che con lui i neroverdi non abbiano mai perso.Domenico(LaPresse) – calciomercato.itAnzi, a dire la verità hanno sempre vinto e nell’unica partita in cuiè rimasto in panchina è arrivato un pareggio.