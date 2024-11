Inter-news.it - Italia-Francia, tante insufficienze. Anche tre dell’Inter – TS

Intutto ciò che può andare male alla squadra di Luciano Spalletti va particolarmente male. Le pagelle di Tuttosport riassumono la serata: trein casa Inter.INSUFFICIENTI – Un passo indietro enorme per l’di Luciano Spalletti, che perde malamente a San Siro contro lacon il risultato di 3-1. Una doppietta di Adrien Rabiot e il gol di Lucas Digne stendono gli azzurri e gli tolgono il primo posto della Lega A di UEFA Nations League. Tanti bocciati tra le fila della squadra di casa: il primo è Guglielmo Vicario con un 5, poco reattivo sulla punizione del terzino ex Roma. Seguono Manuel Locatelli e Mateo Retegui con lo stesso voto. Uno si perde Rabiot, l’altro è un fantasma in campo.INTER – In casa nerazzurra non ci sono segnali eccelsi sulle pagelle.