Metropolitanmagazine.it - GF, Yulia Bruschi denunciata? Le dichiarazioni choc di Biagio D’Anelli

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Stamaniha fatto delleforti su una delle concorrenti del Grande Fratello. Stando alle rivelazioni dell’ex gieffino,sarebbe statadal suo compagno, Simone Costa.sui social ha parlato di una querela depositata al tribunale di Lucca.dall’ex, cosa è successo“Questa volta vi espongo i fatti in maniera seria, non sto qui a ironizzare sul Grande Fratello perché qui si parla di vita vera. Una concorrente del Grande Fratello è statapenalmente lo scorso 12 settembre (secondo me lei ancora non lo sa), dal suo ex o attuale compagno. Lei stataper una situazione veramente schifosa, vergognosa, ed è scritto agli atti, quindi è pubblica la cosa, ho letto tutto quello che è accaduto. Pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro in faccia al suo ex o attuale compagno.