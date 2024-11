Lanazione.it - Foiano Book Festival: al via la terza settimana, un successo che continua a crescere

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 novembre 2024 – Ladelè pronta a sorprendere il pubblico con un calendario ricco e variegato che celebra la letteratura e la cultura, attirando ogni anno centinaia di persone. Un evento che si è affermato come uno dei più importanti del panorama culturale regionale, non solo per l’incredibile partecipazione, ma anche per l’impatto positivo che genera sull’economia della città didella Chiana. Si parte giovedì 21 novembre, alle ore 21:00 in Sala Furio del Furia, con Maurizio Carucci, frontman della celebre band Ex-Otago. Carucci, noto per le sue esibizioni sui più prestigiosi palchi italiani, tra cui ildi Sanremo e l’I-DAYS di Milano, porterà al pubblico dila sua ultima opera letteraria “Non esiste un posto al mondo” (Harper Collins Italia).