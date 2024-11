Endless Love | le anticipazioni del 21 e 23 novembre

Leggi su Serietvinpillole.it

: ledel 21 e 23La serie di successo ha subito un cambio di programmazione: ora verrà trasmessa solo il giovedì sera e il sabato pomeriggio. Questa modifica è stata apportata per fare spazio alla nuova serie turca Segreti di famiglia, che andrà in onda ogni pomeriggio. Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity.: ledel 21 e 23Giovedì 21, ore 21:20Asu suggerisce a Tarik di incastrare Gurcan, facendolo apparire come il responsabile dei recenti eventi. Nel frattempo, Zehir rintraccia l’indirizzo di Gurcan, ma quando Kemal e Nihan arrivano, trovano che Tarik è già intervenuto: ha legato e imbavagliato Gurcan, tenendolo in ostaggio. Kemal e Nihan, ignari, credono che Gurcan sia solo in casa e si rifiuti di aprire.