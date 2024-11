Iodonna.it - Ed Sheeran, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti: un pranzo da sogno per celebrare i 30 anni di carriera del tenore toscano

Leggi su Iodonna.it

Immaginate una tavola imbandita nella splendida casa di Andrea Bocelli, circondata da artisti del calibro di Ed, Giorgia ed Elisa. Non è una fantasia: è quanto accaduto durante le riprese di 30: The Celebration, il documentario che celebra la straordinariadel. Ma non si è trattato solo di un: il momento si è trasformato in un vero e proprio spettacolo musicale, con un’improvvisata versione acustica di Con te partirò. Andrea Bocelli: la vita, la musica e i social guarda le foto Edguidano la performanceA rubare la scena, Ed, munito della sua inseparabile chitarra, che ha dato il via alla performance improvvisata.