Costruire un partito liberal-democratico è possibile | a Napoli si presenta il libro di Luigi Marattin

Leggi su Ildenaro.it

“La missione: La costruzione di une riformatore”: è il titolo deledito da Rubettino nel quale, “delinea i contorni di un’offerta politica alternativa agli attuali schieramenti”. Il volume che ha riscosso negli incontri tenuti finora, soprattutto al Nord, grande interesse, saràto avenerdì 22 novembre alle ore 18 allo IAV (In Arte Vesuvio) in via Nazario Sauro, 23.Si dice che al centro dello spazio politico ci sia una prateria. Ma nessuno negli ultimi 30 anni ha saputo percorrerla. Neanche quando, con la radicalizzazione di centrodestra e centrosinistra, le condizioni si sono fatte più favorevoli.offre un’analisi su quale sia il problema italiano della mancata crescita e perché le spiegazioni che sinistra e destra danno di tale problema restino fallaci; aggiungendo uno guarda al futuro ed a quale idea di società ispirarsi, come riun’organizzazione partitica per veicolarla e quali le principali politiche per realizzarla.