Gqitalia.it - Come tagliarsi i capelli secondo VicBlends, asso dei barbieri

Come tagliarsi i capelli "da soli" è la prima cosa che digitiamo su Google quando capita che il nostro barbiere sbagli completamente tutto. Qualcuno ci avrà anche già provato aa casa e magari l'hai già fatto durante la pandemia, armato solo di una bomboletta spray, in piena disperazione da doppie punte. Anche chi scrive ha deciso di dare una bella sfoltita aiin un impeto di libertà. E poi, all'epoca non potevo permettermi un tagliosi deve, dato che stavo cercando di risparmiare. Comunque, a prescindere dalla propria situazione, ci sono molti motivi per ottimizzare il proprio taglio.