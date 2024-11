Lanazione.it - Club Arezzo inciampa a Cortona

, 18 novembre 2024 –Sconfitta al quinto set per i Botoli nella difficile trasferta di. Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Salvi Opposto, Conti e Nandesi Luca schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Buona partenza per i nero amaranto che riescono subito a mettere in difficoltà i padroni di casa, un febbricitante Nandesi tiene le redini dell’attacco nero amaranto,non trova contromisure efficaci e il set si chiude a favore dei Botoli per 21-25 Secondo parziale arriva subito la risposta dei bianco azzurri che grazie ad un buon gioco corale e un Bettoni trascinatore prendono il largo e chiudono agilmente sul 25-18 Terza frazione sul filo di lana, i Botoli partono bene ma poi sprecano concedendo troppi errori in battuta, un finale concitato regala il set ai padroni di casa per 28-26.