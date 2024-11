Thesocialpost.it - Claudio Baglioni rinvia il tour per problemi di salute: l’annuncio sui social

ha annunciato il rinvio del suoa causa didi, in particolare una tendinopatia. I concerti del‘Piano di Volo SoloTris’, che avrebbero dovuto iniziare giovedì 21 novembre al Teatro Lyrick di Assisi, sono ora programmati per il 15 gennaio 2025, a causa di un’epicondilite al gomito destro e di dolori articolari associati a una tendinopatia bilaterale.Il cantautore ha espresso la sua delusione nel doverre quello che sarebbe dovuto essere l’ultimonei grandi teatri lirici: “Desideravo trasformarlo nella migliore delle mie esibizioni, mettendo in campo tutte le mie abilità. Ho dedicato molte ore a suonare e cantare, cercando nuove soluzioni per ogni brano”, ha affermato, comunicando la necessità di interrompere le prove.ha spiegato di aver sovraccaricato braccia e mani, causando infiammazioni e dolori, nonostante avesse intrapreso cure fisioterapiche e continuasse a esercitarsi.