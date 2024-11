Gaeta.it - Chiusure invernali: passi alpini dell’Alto Adige interrotti per maltempo

Facebook WhatsAppTwitter Diversimontani in Altosi trovano ora inaccessibili a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Secondo l’assessore alla Mobilità, Daniel Alfreider, il clima insolitamente caldo di quest’anno ha consentito il mantenimento dell’apertura delle strade per un periodo più lungo rispetto al normale. Tuttavia, le recenti previsioni meteo hanno reso necessarie leanticipate per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei turisti.Chiusura del passo dello Stelvio e del passo del RomboA partire dal pomeriggio di oggi, la strada che conduce al celebre Passo dello Stelvio , che si staglia a 2.758 metri, è stata ufficialmente chiusa. Questo valico, riconosciuto come il secondo più alto delle Alpi, rappresenta un’importante via di collegamento tra l’Altoe la Lombardia.