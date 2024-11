Gaeta.it - Cardinale Parolin riflette sul millesimo giorno dall’invasione ucraina: appello alla pace e responsabilità

Facebook WhatsAppTwitter Il conflitto inha superato il traguardo dei mille giorni di violenza e distruzione, scenario che ha suscitato riflessioni profonde in ambito religioso e politico. In particolare, ilPietro, Segretario di Stato vaticano, esprime preoccupazioni e speranze in un’intervista in occasione di questo importante anniversario. La sua visione sulla guerra, lae ladei leader nel fermare la violenza sembra più che mai attuale e urgente.Il dolore del conflitto: parole di tristezza e riflessioneIlnon nasconde la sua tristezza di fronte ai tragici eventi del conflitto. Le immagini di morte e distruzione che giungono quotidianamente dall’rappresentano una ferita profonda per chiunque guardi a questa situazione.