Biden ha autorizzato l'Ucraina a usare i missili a lungo raggio in territorio russo

Il presidente statunitense Joehaper la prima voltaa utilizzare idi produzione statunitense (ATACMS) all’interno del.Non c’è ancora una conferma ufficiale del governo statunitense, ma considerato il grande numero di fonti che ne hanno parlato con i giornali non ci sono dubbi al riguardo: è uno sviluppo molto importante nella guerra in corso, dato che gli Stati Uniti avevano inviato gli ATACMS alall’inizio di quest’anno, dopo molte resistenze, ma imponendo una serie di restrizioni sul loro utilizzo, tra cui il divieto di lancio in. Finora gli Stati Uniti si erano sempre rifiutati di rimuovere questa restrizione, per il timore che il governo di Vladimir Putin potesse considerarli parte attiva della guerra in corso in Ucraina, e decidere di rispondere con la forza.