Lucascialo.it - Biden autorizza uso di missili americani in Russia: il ‘colpo di coda’ di Sleepy Joe

Leggi su Lucascialo.it

Sebbene le elezioni americane abbiano decretato la netta vittoria di Donald Trump, come chiaro segnale deglirispetto alla volontà di un cambio di rotta radicale rispetto agli ultimi 4 anni di governo democratico, l’amministrazionespara le sue ultime cartucce non prendendo minimamente in considerazione tutto ciò. E approfittando del fatto che in America .L'articolouso diin: ildidiJoe proviene da LE VOCI DI DENTRO.