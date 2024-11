Oasport.it - Bertolucci: “Una squadra può dare fastidio all’Italia in Coppa Davis. In doppio metterei Sinner”

L’Italia è in festa dopo aver conquistato per la prima volta nella storia le ATP Finals. Il tutto grazie a Jannik, che incastona con un’altra gemma la sua annata da numero 1 al mondo. A commentare il tutto è Paolonel podcast ‘La Telefonata’ in compagnia di Adriano Panatta.La discussione parte proprio con il successo dell’altoatesino, apparso quasi irrisorio per la sua facilità. La voce di Sky Sport ed ex tennista è netto nella sua visione: “Obiettivamente al momento non c’è storia. C’è meno concorrenza, inutile negarlo, è una categoria al di sopra degli altri. Vincere le Finals senza perdere set dimostra che lui è un fenomeno e siamo d’accordo e che la concorrenza al momento non è del suo stesso livello. Quindi non c’è storia, nn vedo al momento chi lo possa al momento impensierire seriamente a parte Alcaraz“.