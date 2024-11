Notizie.com - Aggressione professoressa in Campania, le accuse di abusi sessuali sono inventate?

Abbiamo già parlato stamattina dell’subita dallain, ledinei confronti degli studenti?Continua a far discutere il caso dei trenta genitori che a Castellammare di Stabia hanno aggredito con veemenza l’insegnante di sostegno facendola finire in ospedale.in, ledi? (Notizie.com)L’insegnante della scuola media “Salvati”, plesso di Scanzano, è stata accusata die si inizia a ipotizzare che siano frutto di ritorsioni di alcuni studenti. La ragazza ha riportato la frattura di un polso e un trauma cranico con il padre, che era giunto per soccorrerla, che anche lui ha accusato la frattura di un polso. Il raid è arrivato in seguito a una presunta vendetta scatenata sui social network dove si parlava di presuntinei confronti degli alunni.