Unieuro attenta all’azzurro Basile Rivali super in attacco e non solo

Nemmeno tempo di disfare le borse che, dopo la difficile trasferta di Udine, l’torna già in campo e, ancora una volta, contro una delle big del torneo: questa sera alle 18, al Palafiera arriva l’Acqua San Bernardo Cantù e il pronostico non pare certo arridere ai ragazzi allenati da coach Antimo Martino. La formazione brianzola, come nella passata stagione, è tra i team che giocano il campionato con la dichiarata volontà di provare l’assalto alla massima serie e per farlo ha allestito un organico di prima fascia, a partire dalla cabina di regia dove si alternano un giocatore di lunga militanza nel campionato di serie A come Andrea De Nicolao, secondo miglior assistman del torneo con oltre 7 assistenze a gara, e l’ex forlivese Fabio Valentini, che sotto San Mercuriale ha mostrato di essere un giocatore di valore assoluto in A2.