Sinner a Torino era in missione | un dominio assoluto che alle Atp Finals non si vedeva dai tempi di Lendl

Il cerchio si è chiuso. Dall’Australia a. In mezzo tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati e Shanghai), il numero 1 del mondo, un altro Major a New York. Un cammino che non poteva concludersi se non con il primo titolo di Maestro di un tennista italiano, di fronte a un pubblico di casa completamente in estasi. Un’apoteosi che Jannikha reso possibile battendo nuovamente Taylor Fritz in finale delle Atp, replicando il punteggio di pochi giorni fa, 6-4 6-4. Otto titoli in stagione, diciotto in carriera, settanta partite Atp vinte nel 2024, con sole 6 sconfitte. Era dal 1976 che un italiano non vinceva un titolo così importante in Italia; dagli Internazionali d’Italia di Adriano Panatta. Un tassello che mancava alla collezione di.Fritz è stato l’ultimo a tentare di frapporsi trae un esito finale che è parso quasi inevitabile.