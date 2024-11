Ilfattoquotidiano.it - Scanzi (Nove): “Bandecchi? Irricevibile. Se sarà determinante per le regionali umbre, smettiamo di lamentarci della classe dirigente”

Le nuove sparate di? “In un Paese normale non farebbe il sindaco. Sedecisivo in Umbria per il centrodestra non lamentiamoci più del livello: vuol dire che gli elettori lo scelgono proprio per quello che fa e dice”. Così Andreaad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi sucon la partecipazione di Marco Travaglio a proposito di quanto scritto dal sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare sui social in risposta a una follower: “Che tristezza, una donna che non capisce niente, strano ma vero. Io cara lei ho sempre elemosinato solo F. e ne ho avuta tanta in dono. I voti non li elemosino di certo al massimo li compro o li prendo di prepotenza. Voi stupidi perdenti comunisti di merda mi fate sempre più schifo”. “Ti sembrano dei toni consoni a uno che è sindaco di una città splendida come Terni? – ha detto il giornalista – Bisogna mettersi d’accordo se vogliamo derubricare tutte queste espressioni irricevibili a folklore, metterci a ridere e invitarlo in televisione dicendo: ‘quanto è buffo, quanto è bizzarro’.