Ilrestodelcarlino.it - Rogo di notte nel palazzo. In 10 salvati dai pompieri. Zia e nipote feriti gravi, appartamento inagibile

Un bambino di 11 anni con la zia di 44 anni ricoverati al Policlinico di Modena conustioni alle gambe e intossicazione da fumo, e uncompletamente distrutto dalle fiamme. Sono stati momenti di terrore latra venerdì e sabato alle porte del centro storico dove è divampato un violento incendio in un– abitato in particolare da studenti in subaffitto – al piano rialzato di undi via Andreoli, parallela di viale Trento Trieste, nella zona alle spalle del teatro Storchi. L’allarme ai vigili del fuoco è scattato intorno alle 4, le fiamme avevano avvolto completamente l’abitazione e la situazione stava precipitando di secondo in secondo. In poco tempo sul posto sono arrivati 4 mezzi partiti dalla centrale di via Formigina, tra cui l’autoscala. Diecisi sono messi subito al lavoro e la priorità come sempre era trarre in salvo le persone cercando contemporaneamente di domare le fiamme il prima possibile.