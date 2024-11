Metropolitanmagazine.it - MotoGP | A Barcellona vince Bagnaia, ma il campione del mondo è Jorge Martin

è ildeldella. Niente da fare per Peccoche dopo due successi di fila nel 2022 e nel 2023, si deve accontentare questa volta del secondo posto. Nell’ultimo GP della stagione aal pilota della Prima Pramac Racing è bastato il terzo posto, alle spalle di Marc Marquez e di Peccoche ha portato a casa una vittoria inutile ai fini della classifica. Si chiude dunque un testa a testa intrigante che ha emozionato tutti nel corso della stagione, conche ha superato il pilota italiano per 10 punti.è ildeldellaUna gioia incontenibile per il classe 1998 che in passato si era laureatosolo in Moto3. Dopo una lunga gavetta e tanti sacrifici, il pilota spagnolo dunque ce l’ha fatta prendendosi la scena.