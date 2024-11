Iodonna.it - Lo scontro generazionale sembra non passare mai, neanche nella società dei prossimi 10 anni. Come pure certi problemi. L’ascensore sociale per esempio: per la giovane protagonista del secondo racconto sembra proprio essersi bloccato

Leggi su Iodonna.it

Classe 2015. A Maria, più di tutti, danno sui nervi i cinquantenni. Fingono di stare dalla tua parte ma non è mai vero: sono sempre lì a giudicare, a spiegarti le cose,se quello che va male su questo pianeta non fosse tutta colpa loro. La legge contro la chirurgia estetica e quella che ti obbliga a possedere uno smartphone, Fedez che conduce il Festival di Sanremo e Elon Musk Presidente degli Stati Uniti. Unica consolazione: sapere che i cinquantenni in giro per il mondo non sono migliori di quelli italiani. Leonardo DiCaprio compie 50: carriera e amori dell’eterno “Peter Pan” di Hollywood X Li riconosci subito.