Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz, ATP Finals 2024 in DIRETTA: tra poco l’inizio dell’atto conclusivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.47 Il n.1 al mondo affronta questa sera il n.5. In realtà, grazie ai risultati conseguiti in questo torneo, è già sicuro di scavalcare Medvedev ed issarsi al n.4, suo best ranking in carriera.17.44può chiudere il torneo senza cedere neppure un set. Nella storia è accaduto una sola volta nel lontano 1986, quando ci riuscì Ivan Lendl.17.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella finale della ATPtra Jannike Tylor.Come seguireFinale ATPin tv/streaming – La cronaca di Sinnner-Ruud – Le parole di JannikBuona sera e bentrovati alladelle ATPdi tennis. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, Jannike Taylorsi confronteranno e in palio ci sarà il titolo del Master di fine anno.