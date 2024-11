Oasport.it - LIVE Moto3, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: si gira lentamente al Montmelò. Fernandez in testa, Alonso attende

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 12/18intanto prova ad andare, ma lo scarto conè di +0.324. Ricordiamo che il leader è l’unico che non ha la hard al posterioreGiro 11/18 E’ lotta trae HolgadoGiro 11/18su Holgado, adesso è secondo. Il colombiano vuole evitare lo strappo di. Bella strategia quella del Campione del MondoGiro 10/18 Eccoloche sale prepotentemente di colpi e si piazza adesso al terzo postoGiro 9/18 Holgado è ancora inalla classifica, seguono Munoz,, Ortolà. Piqueras,e Furusato. Equilibrio precario alGiro 8/18 Holgado passaed è nuovamente leader della gara. Il gap tra i due è di +0.076. Ma attenzione perché si sta accendendo David, adesso sesto e pronto a spingereGiro 7/18 Finisce anche la gara di Riccardo Rossi, non fortunati gli italiani quest’oggi.