Oasport.it - LIVE Moto2, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Canet prova a scappare su Gonzalez e Ogura, out Vietti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-9 giri:continua a comandare in scioltezza con 917 millesimi su, Aldeguer intanto vola! Sesto! Ha passato Agius e Garcia in poche curve!-10 giri:non vuole mollare egli guadagna solo pochi millesimi ogni giro. Ora il distacco è di 906 millesimi, mentreormai perde 1.9 dalla vetta.-11 giri: siamo a metà gara. La situazione vedeancora in vetta con 744 millesimi su, quindi terzoa 1.5 con Moreira sempre in scia. Aldeguer si avvicina a Garcia, mentre Salac super Agius ed è quinto.-12 giri: dopo il long lap penalty Aldeguer sta risalendo alla grande. Si trova in ottava posizione alla caccia di Garcia.mantiene 7 decimi su.-13 giri:scappa! 7 decimi sue ritmo impossibile per gli altri.