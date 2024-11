Ilrestodelcarlino.it - Le vetrine si spengono. Negozi in sofferenza: "La gente non viene più in centro storico"

Addio alle insegne luminose, addio allecolorate e ben allestite. Il commercio, ina Cesena, sta vivendo un momento di crisi, inutile negarlo. Lo rilevano ianti e i proprietari dei locali del, molto preoccupati per la situazione critica, ma a confermarlo sono anche le numerose serrande chiuse e le scritte affittasi o vendesi all’esterno di saracinesche abbassate. Soffrono di più idi abbigliamento, ma le cose non vanno bene neanche per accessori e oggettistica. Nonrisparmiato neanche corso Mazzini, che dal Duomo tira dritto fino al Babbi Caffè, e che negli anni passati era un fiorire didi abbigliamento. A Settembre, in corso Mazzini hanno spento lecome Dolcini, con abbigliamento femminile e con indumenti maschili. Sempre in corso Mazzini c’è ilo Studio 34, dove si nota nella vetrina la scritta a chiare lettere ‘Fuori tutto, chiusura attività’.