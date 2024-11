Oasport.it - La vittoria dei rimpianti per Bagnaia a Barcellona. Martin campione del mondo

Francescocompleta un weekend perfetto al Montmelò e, dopo il successo nella Sprint del sabato, vince dalla pole position il Gran Premio di2024. Undicesima affermazione stagionale per Pecco, che deve però cedere lo scettro iridato a Jorge, bravo a gestire la gara odierna senza correre grandi rischi per conquistare il suo primo titolo in MotoGP.ator poteva permettersi anche un nono posto per laurearsidel, quindi i 24 giri di oggi rappresentavano di fatto quasi una formalità, ma lo spagnolo del team Pramac ha comunque sfoderato una prestazione di spessore salendo sul terzo gradino del podio alle spalle die di Marc Marquez, ottimo secondo sulla Ducati GP23 del team Gresini.Secondo titolo mondiale della carriera per il 26enne nativo di Madrid, che si era già imposto in Moto3 nel lontano 2018.