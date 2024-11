Gamberorosso.it - La malga remota di Sauris dove alcune donne producono grandi formaggi anche grazie alla mucca Nina

Leggi su Gamberorosso.it

Siamo nelle Alpi Carniche, nell’alta Val Lumiei, nella cornice di(Zahre), uno dei borghi montani più ricchi di fascino del Friuli. D’estate le frazioni didi Sotto e di Sopra richiamano bikers e viaggiatori in cerca di tornanti spettacolari, relax in borghi autentici e camminate nelle natura mada chi è attratto dalle mille attrattive gastronomiche. Qui si produce il famoso prosciutto diIGP, dolce e leggermente affumicato con legno di faggio, presso lo storico salumificio Wolf, manel più piccolo salumificio Zahre, una giovane realtà artigianale. Da ZahreBeer, uno dei primi birrifici agricoli in Italia a utilizzare il malto da produzioni proprie, si produce una birra integrale non pastorizzata né filtrata. Da Pa' Mairlan e da Naturpreiths in un ambiente incontaminato si coltivano ed essiccano piante aromatiche e officinale per tisane ed infusi.