Ilveggente.it - Italia-Francia, Nations League: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi dellae si gioca domenica alle 20:45: statistiche, tv in.Doveva essere una sorta di spareggio per il primo posto nel gruppo 2 di Lega A – ed in parte ancora lo è – ma dopo i risultati di giovedì scorso alla, scivolata a sorpresa a -3 dall’capolista, servirà una vera e propria impresa per chiudere davanti a tutti. Come gli azzurri, i Bleus di Didier Deschamps hanno già staccato un pass per i quarti di finale della2024-25. Tuttavia per scavalcare gli uomini di Luciano Spalletti nella giornata conclusiva della fase a gruppi hanno bisogno di vincere con più di due gol di scarto.tv in– Il Veggente (Ansa)In caso contrario l’, che può dunque giocare per due risultati su tre – un’eventuale sconfitta di misura non cambierebbe nulla – rimarrebbe in vetta al raggruppamento, affrontando così una delle seconde classificate degli altri tre gironi (l’altro beneficio è quello di essere testa di serie alle qualificazioni per il Mondiale 2026).