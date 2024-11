Quotidiano.net - Io tra gli studenti: "Scrivete: è memoria"

Firenze, 17 novembre 2024 – Amo andare nelle scuole di qualsiasi ordine e grado e raccontare agliil mio personale rapporto con la scrittura. Sono convinto che, questa mia abitudine, abbia radici nei miei ricordi – ormai lontani - del conferenziere che ci sottraeva a ore di lezione e interrogazioni. Trovarsi a domare un’aula magna strapiena di ragazzi, specie le prime volte che lo facevo, mi pareva un’impresa ardua. Poi, dopo le prime parole, avevo modo di stupirmi dall’attenzione con la quale seguivano la mia esposizione. Certo, non potevo pretendere la loro assoluta concentrazione. Ma, al crescere del brusio, questa era la mia minaccia: "Per rispetto alle ore in classe che vi faccio schivare, dovete starmi a sentire. Se non volete farlo, pregherò i vostri insegnanti di riportarvi in aula e di farvi cimentare in qualche compito a sorpresa".